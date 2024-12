"Had maar met één iemand een probleem": Louis Patris rekent eindelijk af met seizoensstart bij RSC Anderlecht

Veel kansen heeft Louis Patris niet gekregen van Brian Riemer. Enkele maanden later rekent hij eindelijk af met de Deense ex-coach van Anderlecht.

Louis Patris koos voor een uitleenbeurt bij STVV. Hij kwam op hetzelfde moment aan bij de Kanaries als Felice Mazzu. “Hij vraagt me om heel aanvallend te zijn en aarzelt niet om te schreeuwen als hij vindt dat ik niet hoog genoeg op het veld sta. Ik breng mijn leven door op de helft de tegenstander. Hij heeft zijn eigen methodes en dat maakt hem speciaal”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Dat liep eventjes anders bij Anderlecht, met Brian Riemer als coach. “Riemer sprak veel met me. Achteraf had ik de indruk dat hij met me praatte om met me te praten”, gaat Patris verder. “Er kwam niet veel uit. Hij nam me een paar keer mee naar zijn kantoor, maar uiteindelijk was dat alleen om me te motiveren. Er veranderde niets...”

In de overeenkomst met STVV zit ook een aankoopoptie. Die liet Patris er zelf in opnemen. “Ik weet niet wat er op het einde van het seizoen gaat gebeuren. Maar tegen een verlengd verblijf zeg ik niet op voorhand nee.”

Al is ook een terugkeer zeker nog altijd een mogelijkheid. “Helemaal niet. Wat er gebeurde was mijn schuld. Ik kwam niet rap genoeg op snelheid. Ik heb mijn kans gehad bij in het seizoensbegin. Oké, misschien niet lang genoeg. Maar toen Killian (Sardella) wat speeltijd kreeg, greep hij zijn kans. Ik niet.”

Met niemand van Anderlecht heeft hij een probleem. “Ja, want ik heb geen wrok tegen iemand. Ik heb alleen Riemer, die er ondertussen niet meer is, gewaarschuwd dat ik zou scoren tegen Anderlecht”, lacht hij nog.