Het imperium van 777 Partners valt verder uit elkaar: Italiaanse club volgt het voorbeeld van Standard

777 Partners maakt al een tijdje geen deel meer uit van de Raad van Bestuur van Standard, terwijl de Luikse club nog steeds zonder overnemer zit. Dit geldt nu ook voor Genoa.

Het rijk dat 777 Partners had opgebouwd, begint stukje bij stukje in elkaar te vallen. Sinds 4 september is het Amerikaanse bedrijf niet langer vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur van Standard Luik, waar ze vervangen zijn door A-Cap. Dit is een tijdelijke oplossing voor de Rouches, die nog altijd op zoek zijn naar een nieuwe overnemer.

Nu heeft 777 ook het beheer van Genoa in de Serie A verlaten. Dit werd besloten tijdens een algemene vergadering, waarbij de balans van 30 juni 2024 werd goedgekeurd, met een tekort van 38,8 miljoen euro. Ook werd gestemd voor het ontslag van drie vertegenwoordigers van 777 uit de Raad van Bestuur van Genoa.

Steven Pasko, Joshua Wander en Adam Weiss zullen hun functies bij Genoa verlaten. Pasko en Wander waren tot mei dit jaar ook betrokken bij de Raad van Bestuur van Standard.

777 Partners kwam in 2021 bij Genoa. Net als bij Standard, leidde de financiële situatie van het Amerikaanse bedrijf tot hun vertrek.

Bij zowel Genoa als Standard heeft verzekeraar A-Cap de leiding overgenomen. De nieuwe CEO van Genoa, Andres Blazquez, heeft aangekondigd dat er tegen 15 januari 2025 een kapitaalverhoging van 40 miljoen euro moet plaatsvinden. Het is nog onduidelijk wie dit kapitaal zal leveren.