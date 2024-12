Manchester City heeft wel een heel opvallende transfer in gedachten om crisis op te lossen: gevallen stervoetballer 'to the rescue'?

Paul Pogba staat al meer dan een jaar buitenspel vanwege een schorsing voor het overtreden van de dopingregels. De Franse middenvelder mag pas in maart 2025 weer in actie komen.

Toch lijkt de toekomst van Pogba al in beweging te komen: volgens de Franse sportkrant L'Équipe overweegt Manchester City de oud-speler van Juventus te contracteren.

De mogelijke interesse van City komt op een moment dat de Engelse landskampioen te maken heeft met een langdurige blessure van hun sterspeler Rodri. Het team van Pep Guardiola zou Pogba als een ideale vervanger zien.

Hoewel er nog geen officiële bevestiging is, wijst L'Équipe erop dat de club de opties onderzoekt. Pogba’s ervaring en veelzijdigheid zouden goed aansluiten bij de behoeften van City.

Juventus heeft onlangs het contract van Pogba, dat liep tot medio 2026, eenzijdig verscheurd. Dit maakt de Franse international transfervrij en aantrekkelijk voor geïnteresseerde clubs. Zijn laatste officiële competitiewedstrijd dateert van 14 maart 2023, waardoor de vraag blijft hoe snel hij zijn oude niveau weer kan bereiken.

Of Pogba daadwerkelijk naar Manchester City trekt, blijft voorlopig speculatie. De geruchten roepen echter al veel reacties op in de voetbalwereld. Pogba, die eerder met Manchester United een haat-liefdeverhouding had, zou met een transfer naar City voor een opmerkelijke wending in zijn carrière zorgen.