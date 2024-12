🎥 Rode kaart voor Zanka? Serge Gumienny velt zijn straf oordeel over deze fase

Zondagavond werd Zanka bij Anderlecht uitgesloten. Meteen was er heel veel discussie over de betrokken fase.

Ook op de achttiende speeldag in de Jupiler Pro League waren er opnieuw enkele discutabele fases. Het meest besproken was ongetwijfeld de rode kaart van Zanka bij Anderlecht.

“Met het blote oog was het nauwelijks te zien wie er eerst op de bal was: Ferrari of Zanka. Voor mij krijgt Ferrari het voordeel van de twijfel”, vertelt ex-scheidsrechter Serge Gumienny aan Het Belang van Limburg.

Al kan de speler van Anderlecht nooit uitgesloten worden, zo geeft hij meteen toe. “Maar zelfs als Zanka niet eerst op de bal was, dan was dit nog altijd geen rood. Ten eerste omdat er geen sprake was van ‘serious foul play’. De tackle van Zanka was niet gevaarlijk of agressief, maar gecontroleerd.”

Er was geen enkele intentie om de tegenstander te kwetsen. En er is nog meer. “Daarnaast was het ook geen open doelkans. Ferrari had de bal helemaal niet onder controle. Het zou pas helemaal lachwekkend zijn als Zanka rood kreeg omdat hij de laatste man was.”

Voor Gumienny is het dan ook duidelijk dat de VAR had tussenbeide moeten komen, nadat de scheidsrechter op het veld de fase te zwaar inschatte.

“Negen op tien scheidsrechters vinden dit geen rode kaart. Dan spreken we toch over een ‘clear error’ en is het de job van de VAR om zijn scheidsrechter te helpen. Of geef hem toch minstens de kans om zijn eigen mening bij te sturen door hem naar het scherm te roepen.”