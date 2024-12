Standard stelt teleur: voormalige Rode Duivel kritisch en hekelt gebrek aan kwaliteit

Standard slaagde er niet in verder te komen dan een gelijkspel (0-0) tegen Beerschot. Volgens Philippe Albert is de redder van de Rouches Matthieu Epolo.

De wedstrijd tussen Beerschot en Standard eindigde in een doelpuntloos gelijkspel. Philippe Albert analyseerde de prestatie van de Rouches. Een optreden dat de Luikse supporters zorgen moet baren?

"Als je kijkt naar alle reddingen die Matthieu Epolo heeft gemaakt, kun je zeggen dat Standard er goed vanaf is gekomen door een punt mee te nemen bij Beerschot", merkt de voormalige Rode Duivel op bij Sudinfo.

"Oké, het Antwerpse team leeft weer een beetje op de laatste weken. Maar dat de Rouches op deze manier lijden... Je moet Epolo een pluim geven, hij is goed teruggekomen na de blessure van Arnaud Bodart", benadrukt de analist. "Hij heeft op zaterdag in zijn eentje een punt verdiend. En in het algemeen heeft hij gereageerd zoals iedereen na zijn ups en downs van het begin van het seizoen had verwacht."

"Voor de rest, moed en talent zijn twee verschillende dingen. Leko gaf aan dat hij niet let op balbezit. En ik denk dat hij gelijk heeft," zegt Albert. "Want als dit Standard vaker de bal had, denk ik dat het meer kans had om verslagen te worden..."

Albert aarzelt niet om de kwaliteit van de Luikse kern in twijfel te trekken: "Dus er zijn zeker vragen te stellen over de kwaliteit van de kern. Met Zeqiri en Eckert Ayensa hebben de Rouches twee goede aanvallers. Maar ze moeten wel worden aangespeeld. Met middenvelders die meer defensief gericht zijn, lijkt me dat toch moeilijk", besluit hij.