Nicolas Frutos legt de schuld bij Brian Riemer: "Dat waren secundaire taken voor een spits"

Kasper Dolberg is dé man in vorm bij Anderlecht en de Jupiler Pro League. In november scoorde de Deense spits tien keer in vijf wedstrijden, een indrukwekkende reeks die zelfs ex-spits Nicolas Frutos niet wist te realiseren tijdens zijn tijd bij paars-wit.

Frutos, nu 43 jaar, is vol lof over Dolberg: “Hij heeft eindelijk begrepen welke verantwoordelijkheid er op zijn schouders rust als spits van Anderlecht", aldus De Reiger bij Sudpresse.

Volgens Frutos had Dolberg altijd al de technische kwaliteiten, maar maakt hij nu vooral het verschil dankzij zijn verbeterde mentaliteit. “Dat is mede te danken aan David Hubert", stelt hij.

“Onder Brian Riemer moest Dolberg veel energie steken in wat ik beschouw als secundaire taken voor een spits: laag terugzakken, gaten dichten op de flanken. Nu wordt hij meer betrokken bij de opbouw en combinaties, wat hem vertrouwen geeft.”

Een frisse en zelfverzekerde Dolberg is van cruciaal belang voor Anderlecht, legt Frutos uit. “Een spits moet fris zijn wanneer hij de bal krijgt in het strafschopgebied. Dat is nu het geval, en dat helpt hem om te scoren. Anderlecht domineert opnieuw in wedstrijden, en dat is essentieel voor een goalgetter.”

Frutos ziet potentieel in Dolberg om topscorer van de competitie te worden, maar waarschuwt hem om dat niet als absoluut doel te stellen. “Dolberg heeft alles in huis om de beste te worden, maar hij is te veel een teamspeler om zich alleen daarop te richten. Zijn collectieve aanpak is een van zijn grootste troeven.”