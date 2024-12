Ongelooflijk! Absolute flop is zowat de bestbetaalde speler bij Anderlecht

Anderlecht wil deze winter af van Amadou Diawara. Dat is geen nieuws, want dat proberen ze nu al drie transferperiodes, maar de Guineeër zit er nog altijd. Tegenwoordig mag hij weer meetrainen met de A-kern, in de hoop hem fit aan een nieuwe ploeg te helpen.

Diawara, die ooit voor 21 miljoen euro van Napoli naar AS Roma werd gehaald, zakte onder coach Brian Riemer steeds verder weg in de pikorde. Zijn laatste optreden voor Anderlecht dateert van december 2023, waarna hij uit de A-selectie verdween. Sindsdien was Diawara een spookspeler bij Anderlecht, zelfs niet inzetbaar voor de RSCA Futures. Onlangs werd hij opnieuw toegevoegd aan de A-kern door David Hubert, die aangaf dat Diawara selecteerbaar is, maar de middenvelder heeft nog geen plaats in de wedstrijdselectie gehad. Het doel is vooral om zijn conditie te verbeteren en hem aantrekkelijker te maken voor andere clubs. Diawara had Brussel vorig seizoen al kunnen verlaten. Hoewel hij actief was op de Olympische Spelen met Guinée, waar hij zelfs scoorde tegen Nieuw-Zeeland, werd er geen concreet aanbod voor hem gedaan. Twee miljoen! Empoli en het Spaanse Cadiz toonden interesse, maar zijn hoge salaris van meer dan 2 miljoen euro bruto was een struikelblok, waardoor Cadiz uiteindelijk voor een andere speler koos, weet Het Nieuwsblad. Met dat loon zal hij waarschijnlijk enkel Jan Vertonghen boven zich moeten dulden. Desondanks werd Diawara nog steeds door Guinée opgeroepen en zal hij in januari 2025 deelnemen aan de Afrika Cup. De afgelopen maanden leek hij echter weinig motivatie te tonen en werd er gezegd dat hij vooral van zijn salaris wilde profiteren zonder volledig in te zetten. Anderlecht wil hem nu liever in januari al kwijt om zo het resterende salaris van ongeveer 1 miljoen euro te besparen. Een uitleenbeurt, waarbij een deel van zijn salaris wordt betaald, is ook bespreekbaar.