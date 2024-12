De cruciale clash voor Standard: deze wedstrijd bepaalt of de Rouches bij de eerste zes eindigen

Bij Standard zijn de blessures toegenomen, net als het aantal late tegendoelpunten. Volgens Andi Zeqiri zou de ploeg, ondanks het niet altijd even aantrekkelijke spel, momenteel in de top 6 staan als ze die vier verloren punten niet hadden weggegooid door late doelpunten.

Onlangs werd Standard de trieste 'kampioen' van de gemiste kansen genoemd. Tegen Charleroi en Leuven verloren de Rouches hun overwinning in de laatste minuut, terwijl ze tegen Beerschot, de rode lantaarn, niet verder kwamen dan een gelijkspel.

Er waren verschillende kansen om virtueel aan te sluiten bij de Play-Offs 1 of zelfs een kleine voorsprong op te bouwen. Helaas werden deze gemist.

Maar als we naar de huidige top 6 kijken, bestaande uit Racing Genk, Club Brugge, Anderlecht, Antwerp, Union en Gent, rijst er een eenvoudige maar legitieme vraag: heeft Standard het niveau om in de top 6 te eindigen? Deze vraag werd gesteld aan Andi Zeqiri op de persconferentie van afgelopen vrijdag.

"Natuurlijk is dat mogelijk. Als we die doelpunten niet zo laat hadden geïncasseerd, zouden we al op de goede weg zijn. Voetbal is nu eenmaal zo, en dit soort dingen maken ons sterker. We mogen daar niet op blijven vertrouwen, het is verleden tijd, en we moeten vooruitkijken om zoveel mogelijk punten te pakken. Mijn ideale kerstcadeau voor Standard? Dat zou de top 6 zijn."

Zonder die vier verloren punten in de laatste minuten, zou Standard momenteel op de vierde plaats staan, samen met Antwerp. Maar deze tegenvallende resultaten aan het einde van de wedstrijd en de vele blessures die de Luikse verdediging teisteren, doen vermoeden dat het falen van Standard soms niet van fysieke aard is.

"Voor ons als atleten is het behoorlijk intens. Maar op ons niveau in België gaat het eigenlijk wel. Ik heb deze periode al eerder meegemaakt, het heeft me niet al te veel geschaad. Het is gewoon geweldig om elke drie dagen te kunnen voetballen. Voor de echte top spelers begrijp ik echter dat het moeilijk kan zijn. Als je erover nadenkt, worden wij als spelers vaak niet goed behandeld in vergelijking met anderen, maar voor mij is het belangrijkste om zoveel mogelijk te spelen voor mijn club."