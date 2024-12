Keert Glen De Boeck weer terug naar het voetbal? "Ik heb een aanbod gekregen, maar..."

Glen De Boeck is momenteel werkloos als trainer. Na zijn ontslag bij KV Kortrijk een jaar geleden is de vraag of hij nog als trainer aan de slag wil gaan.

"Nee, voorlopig heb ik geen aanbiedingen gekregen", zegt De Boeck eerlijk in Het Nieuwsblad. Toch blijft hij geloven dat hij veel te bieden heeft aan een club.

De Boeck benadrukt dat hij niet per se als hoofdtrainer aan de slag hoeft. “Het hoeft geen hoofdtrainer te zijn. Misschien als assistent van een jonge trainer, om mijn ervaring door te geven.”

Op de vraag of hij ooit als assistent zou kunnen werken, antwoordt De Boeck zonder enige twijfel ja. De ervaren coach lijkt niet alleen open te staan voor een assistententrol, maar begrijpt ook de waarde van zulke functies, vooral in het begeleiden van jongere trainers.

De Boeck heeft eerder als assistent gewerkt, onder andere bij Anderlecht onder Frankie Vercauteren. De loyaliteit tussen De Boeck en zijn voormalige baas blijft een belangrijk principe voor hem. “Loyaliteit is voor mij een basiswaarde in het leven. Ik zou het zelfs laten opnemen in mijn contract.”

"Ik heb ook een vraag gekregen van een club om technisch directeur te worden", zegt De Boeck. "Maar als ik nu een keuze maak, moet dat de goede keuze zijn. Het is een club die in een bepaald vaarwater zit, waardoor ik er even wil over nadenken.”