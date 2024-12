Nicky Hayen (Club Brugge) is klaar voor Super Sunday en neemt geen blad voor de mond over clash met Union SG

Zondag is het een soort van Super Sunday. Genk speelt tegen RSC Anderlecht, terwijl Club Brugge naar Union SG trekt. De Brusselaars komen er stilaan door en dus is het ook aan blauw-zwart om er volop te staan in het Dudenpark.

Club Brugge staat na een degelijke reeks op de tweede plaats in het klassement, op amper één punt van leider KRC Genk. Maar ook Union SG is na een 11 op 15 komen opzetten in het klassement.

Union SG ook in vorm

Het verloor al een lange tijd niet meer en staat nu zevende met 24 punten. De Brusselaars willen zo snel mogelijk de top-6 induiken en dus is blauw-zwart heel erg gewaarschuwd.

"We kijken er enorm naar uit tegen een ploeg in vorm die het ritme heeft gevonden op het juiste moment", aldus Nicky Hayen op zijn persconferentie in Westkapelle vrijdagamiddag.

Genk kietelen

"We weten waar we ons mogen aan verwachten. Union SG is wat mij betreft nog altijd een titelkandidaat, zolang alles mathematisch mogelijk is. Ze hebben de kwaliteiten, anders zouden ze zo'n reeks niet neerzetten zoals ze nu doen."

"Het is een heel drukke periode geweest, maar de spelers willen altijd spelen - zeker als je een topper als deze tegen Union SG kunnen spelen. De feestdagen komen op het juiste moment, we willen dan de batterijen opladen. Ons doel? Genk blijven kietelen."