Thorsten Fink geeft al enorm compliment aan David Hubert voor de clash van zondag: "Daar bestaat geen twijfel over"

Voor Genk en zijn coach Thorsten Fink staan er nog twee belangrijke wedstrijden op het programma voor de winterse transferperiode begint, waaronder de clash met Anderlecht dit weekend.

Fink blikte bij Sudpresse terug op de eerdere ontmoeting tussen beide teams: “Toen waren we waarschijnlijk twee niveaus beter. We speelden een zeer volwassen wedstrijd. Maar in deze competitie kunnen dingen snel veranderen tussen het begin van het seizoen, januari en de Play-offs. In september stonden we boven Anderlecht, maar het blijft een topteam", zegt hij.

Fink ziet een duidelijke verbetering bij de Brusselaars, mede sinds de aanstelling van David Hubert als hoofdtrainer. “Ik weet niet of het specifiek aan de coach ligt, maar Anderlecht speelt vandaag veel beter voetbal. Daar bestaat geen twijfel over."

"Het is een sterk team dat met veel meer vertrouwen speelt dan een paar weken geleden. Ze hebben veel kwaliteit en een uitstekende spits in Kasper Dolberg. We zullen alert moeten zijn. Maar het belangrijkste is dat wij ons op onszelf focussen en ons project voortzetten. Met ons huidige aantal punten zijn we al goed op weg naar Play-offs 1."

De Genkse coach erkent dat zijn ploeg niet meer in dezelfde goede vorm verkeert als in september en oktober, maar maakt zich geen grote zorgen. “We zitten niet meer in dezelfde flow, dat klopt. Maar het was onmogelijk om die intensiteit het hele seizoen vast te houden."

"We zijn een jong team. En ook al zijn we nu wat minder, we zijn zeker niet slecht. Tegen Charleroi waren we de betere ploeg. Ze speelden een sterke wedstrijd en we hadden problemen, maar we vonden oplossingen. Dat is een goed teken en bewijst dat we vertrouwen hebben in ons project.”

Fink benadrukt dat tegenslagen deel uitmaken van het groeiproces van een jong team. “Ik zeg altijd tegen mijn spelers: ‘Je zult nooit falen door iets te proberen op het veld. En als het niet lukt? Dan proberen we het opnieuw.’”

Met de komst van Anderlecht en een verplaatsing naar Antwerp op het programma, blijft Fink realistisch maar ambitieus. “Het zijn belangrijke wedstrijden tegen topteams, maar we moeten trouw blijven aan onze stijl en ons plan. We hebben dit seizoen al laten zien dat we tegen iedereen kunnen presteren. Nu gaat het erom die lijn door te trekken.”