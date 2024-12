Charleroi boekt levensbelangrijke zege in nerveus duel tegen STVV

Charleroi heeft zichzelf in eigen huis een mooi vroeg kerstcadeau gegeven. In Het Zwarte Land won het van STVV, waardoor het met een goed gevoel richting kerstdiner mag gaan. Daan Heymans was andermaal een van de helden.

Charleroi begon aan het duel tegen STVV met 21 punten, terwijl de Kanaries amper drie eenheden minder hadden. Ze stonden daarmee op plaatsen 12 en 13, dus net boven en net onder de rode lijn voor de playdowns. En dus stond er heel wat op het spel voor beide ploegen. Het leverde dan ook een gespannen duel op, waarbij we lang moesten wachten op echt groot gevaar. Charleroi klopt STVV Charleroi had wel de beste mogelijkheden, maar was aanvankelijk te slordig om te scoren. Toen Godeau helemaal naast een bal ging van Zorgane kon Heymans alsnog voor de 1-0 zorgen. Nog voor de koffie leek het via Stulic al 2-0 te worden, maar dat doelpunt werd afgefloten wegens buitenspel. En dus kregen we ook na de rust nog de nodige spanning. Nog even spanning in het slot Die duurde tot Bernier er tien minuten na rust alsnog 2-0 van maakte. Daarna probeerde STVV wel nog de bakens te verzetten, maar het was aanvallend gezien onmondig en kon nooit echt een vuist maken. Adriano Bertaccini kon in de slotfase alsnog de aansluitingstreffer maken en zo toch nog voor wat spanning zorgen, maar verder dan 2-1 kwamen de bezoekers niet meer. Charleroi boekt zo een heel interessante overwinning met oog op de top-12.