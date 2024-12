'Deal is rond': KV Kortrijk ziet zomertransfer al na enkele maanden vertrekken

KV Kortrijk zal deze winter een aanvaller zien vertrekken. Takuro Kaneko keert terug naar zijn thuisland.

KV Kortrijk zal deze winter op de transfermarkt wel wat werk willen verrichten. De club uit West-Vlaanderen heeft het moeilijk en versterking is welkom.

Een eerste transfer zou al rond zijn, al is het wel een uitgaande... Volgens Het Laatste Nieuws verlaat Takuro Kaneko de club al na enkele maanden.

De Japanner werd afgelopen zomer gehaald om de aanval te versterken. In zijn eerste seizoenshelft bij de Kerels kon hij niet echt overtuigen. Nu blijkt dat het ook meteen zijn laatste seizoenshelft wordt.

Hij zou rond zijn met het Japanse Urawa Red Diamonds. Op die manier kan hij weer naar zijn thuisland keren, waar zijn pasgeboren dochtertje is. In totaal kwam hij 16 keer in actie bij KVK en was hij goed voor één doelpunt..