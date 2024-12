Nicky Hayen ziet opvallende outsider voor de titel, die nog wel zal moeten strijden voor de top 6

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge neemt het zondag op tegen Union SG. Coach Nicky Hayen is op zijn hoede en ziet dat de Brusselaars kunnen meespelen voor de titel.

Zondagavond staat met Union SG-Club Brugge alweer een nieuwe topper op het programma. Een belangrijke wedstrijd voor beide ploegen: Union staat zesde met 27 punten terwijl Club Brugge op de tweede plaats staat met tien punten meer.

Club Brugge-coach Nicky Hayen is alvast op zijn hoede voor de Brusselaars. “Ze zullen er opnieuw staan, op hun gekende manier. Met passie en energie, met veel strijd”, vertelde hij volgens Het Nieuwsblad.

“Een moeilijke wedstrijd, dus. Het wordt zaak om ons eigen spel te spelen. We kijken er alleszins naar uit”, gaat Hayen verder, die in Union nog een outsider voor de titel ziet.

“Of Union dit seizoen kan meespelen voor de prijzen? Zo lang dat mathematisch mogelijk is wel, ja. Voor mij is het een gevaarlijke outsider voor de titel. Je ziet dat alles op dit moment daar klopt, en goed gaat. Maar als er twee ploegen tegen elkaar spelen die al lang niet meer verloren hebben, is de kans groot dat er één reeks stopgezet wordt”, besluit hij.

Na een lastigere seizoensstart loopt het bij Union nu wel een pak beter, zeker sinds de 4-0 zege tegen KRC Genk. Het probleem met efficiëntie lijkt ook opgelost te zijn. Kunnen ze zondag ook de drie punten thuis houden tegen blauw-zwart?