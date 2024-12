🎥 Pep Guardiola moest tussenbeide komen: Amadou Onana in conflict met Jack Grealish en Erling Haaland

Aston Villa heeft zaterdag Manchester City opnieuw een nederlaag weten toe te dienen: 2-1. Toch had Amadou Onana nog een appeltje te schillen na de wedstrijd met onder meer Grealish en Haaland. Coach Guardiola moest tussenkomen.

Amadou Onana was tijdens de wedstrijd erg solide in zijn werk naast Boubacar Kamara, wat Youri Tielemans in staat stelde zich meer op zijn offensieve taken te concentreren. Aan het einde van de wedstrijd gingen de poppen echter aan het dansen.

De Rode Duivel had een prachtige interactie met zijn supporters om de overwinning te vieren, maar was meer geïrriteerd toen hij Jack Grealish op het middenveld tegenkwam.

Gespannen sfeer

Was hij boos op de Engelse international omdat hij de plek van zijn maatje Jérémy Doku had ingenomen? Er werden in ieder geval zeer kleurrijke woorden van zijn lippen gelezen.

Onana calling Grealish a B*tch 🤣 own that diving twat #avfc



pic.twitter.com/Yn9Y5Di0Ea — Tyler (@tylerAV_1) December 21, 2024

Erling Haaland was niet blij om te zien dat zijn teamgenoot geplaagd werd, dus ging hij Onana samen met Phil Foden te hulp.

Pep Guardiola greep in om de orde te herstellen. Uiteindelijk eindigde dit alles even snel als het begonnen was, met brede glimlachen en schouderklopjes. Een storm in een glas water.