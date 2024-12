Dodi Lukebakio scoort tegen Thibaut Courtois in absoluut spektakelduel

Spektakel in Spanje in het duel tussen Real Madrid en Sevilla. Dodi Lukebakio kon de eindstand vastleggen in een duel waarin liefst zes keer gescoord werd. De Madrilenen doen zo een goede zaak in het klassement.

Thibaut Courtois moest het met Real Madrid opnemen tegen liefst drie van zijn landgenoten, want bij Sevilla stonden Dodi Lukebakio, Albert Sambi Lokonga én Stanis Idumbo in de basisploeg. Zes doelpunten in Madrid Wie anders dan Kylian Mbappé kon na tien minuten zijn team al op voorsprong schieten? Hij maakt het goed af na voorbereidend werk van Rodrygo. Even later maakte Valverde er zelfs al 2-0 van. De match leek na een halfuur al helemaal gespeeld toen ook Rodrygo zijn doelpunt wist mee te pikken, maar via Isaac Romero kregen we toch nog een beetje spanning bij de rust: 3-1. Real Madrid nu tweede Na de koffie maakte Brahim Diaz het helemaal af, in het absolute slot van de wedstrijd kon Dodi Lukebakio nog milderen door ook te scoren tegen Thibaut Courtois. Veel soelaas bracht het niet voor de wedstrijd. Real Madrid is nu tweede in LaLiga en springt over Barcelona. Sevilla blijft dan weer hangen in de buik van het klassement en heeft dus nog werk aan de winkel. Valencia en Alaves van hun kant speelden 2-2 tegen elkaar gelijk.