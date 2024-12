Imke Courtois kiest haar voetbalmoment van 2024 én gooit Tedesco nog eens zwaar onder de bus

Het voetbaljaar 2024 mag bijna neergelegd worden. En ook al is er nog steeds wel wat voetbal te spelen de komende dagen, kunnen we dus toch al eens terugblikken. Met onder meer een aantal hele mooie momenten uiteraard.

Imke Courtois had het over de mooiste momenten van 2024 en kwam daarbij uit bij de onbevangenheid van ene Lamine Yamal, de jonge Spanjaard die een van de sterren was op het EK 2024 met Spanje.

Oude legendes en nieuwe voetbalhelden

Dat gaf ze aan in een kerstinterview met De Zondag: "Lamine Yamal van Barcelona, met zijn blokjes. En met Spanje Europees kampioen. Ik heb ontzettend genoten van zijn jeugdige onbevangenheid."

"Al zeker als ik het tegenover het wat trieste afscheid van Cristiano Ronaldo zet. In zijn laatste grote toernooi out in de kwartfinales met Portugal. Maar het was wel een mooi contrast."

Rare technieken

"De nieuwe voetbalhelden die opstaan en die ons de komende jaren veel plezier gaan doen beleven, tegenover het afscheid van de oude legendes zoals Kroos, Ronaldo, Modric ... mooi toch?"

Imke Courtois maakte van de gelegenheid gebruik om ook bondscoach Domenico Tedesco nog eens feilloos onder de bus te leggen richting 2025: "Je weet wel, het EK waar we met treurnis zaten te kijken naar de Rode Duivels en de rare technieken van Tedesco."