Jeugdproduct Genk en Club Brugge doet één Belgische club dromen: "Voor hen zou ik kiezen"

Adriano Bertaccini scoorde tegen ex-jeugdclub Charleroi zijn elfde van het seizoen. In het verleden speelde hij ook nog bij de jeugd van onder meer Standard, Club Brugge en Genk. Waar ziet hij zijn toekomst? Er is één Belgische club die mag dromen.

Bij Ma Pro League stelden ze Bertaccini een aantal pertinente vragen. Als het van hem afhangt, dan zou hij op dit moment bij Gent, Standard en Charleroi basisspeler zijn en bij Genk, Anderlecht en Club Brugge niet.

Als hij echter zou mogen kiezen waarheen hij zou willen gaan, dan kiest hij voor ... KAA Gent. "Ik zou voor Gent kiezen", klinkt het. De beste beslissing uit zijn carrière is volgens hem dan weer tekenen bij Club Luik.

Sindsdien ging het voor hem snel, met een jaar later dus al de stap naar STVV. Misschien dat de volgende stap bij een ploeg als Gent ligt - daar zouden ze een extra scorende spits zeker kunnen gebruiken.

Bij Standard zou hij niet meteen tekenen, op termijn mikt hij ook hoger dan de Jupiler Pro League. "AC Milan is mijn droomploeg. En toen ik jong was, toen was Cristiano Ronaldo mijn favoriete speler."

De speler van STVV liet zeker en vast het achterste van zijn tong zien over een aantal thema's. Bekijk het zelf ook via de sociale media.