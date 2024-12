Thorsten Fink wil op één vraag geen antwoord geven, vlak voor topper tegen Anderlecht

KRC Genk staat voor een heel belangrijke opdracht tegen RSC Anderlecht. De Limburgers zitten echter met de nodige vraagtekens.

KRC Genk zit in een dipje. Een duel tegen RSC Anderlecht is niet het ideale moment om uit de problemen te geraken, maar er is nu eenmaal geen andere keuze op dit moment.

Al kunnen de Limburgers ook een record vestigen. Als het wint van Anderlecht, dan is dat de negende thuiszege op een rij. Nooit deed KRC Genk in het verleden beter.

Trainer Thorsten Fink maakt zich sterk dat zijn team dit seizoen nog nooit twee keer na elkaar verloren heeft. De vraagtekens zijn er op dit moment echt wel. Neem nu bijvoorbeeld strafschoppen. Wat als KRC Genk een penalty krijgt? Gaat Tolu Arokodare die dan opnieuw nemen voor de Limburgers?

Het is een vraag die Fink niet wil beantwoorden. "We zullen wel zien", klinkt het in Het Nieuwsblad. "Het is veel belangrijker dat we lessen trekken uit die match. Ik vond onze manier van vooruit voetballen niet oké. Het moet sneller en dieper."

Dat wordt niet gemakkelijk tegen een herboren Anderlecht. "Het Anderlecht van nu kun je niet meer vergelijken met dat van enkele maanden geleden. Nieuwe coach, nieuw systeem, nieuwe flow."