Genk overduidelijk hofleverancier, maar dé uitblinker kwam uit Brugge... Ook eens twee 'Ratten' in het elftal

Nog maar twee teams van de week in 2024, en hier is dus de voorlaatste van het jaar voor ons. De grote winnaar van het weekend is natuurlijk Racing Genk, dat een beetje van de verloren voorsprong van vorig weekend terugpakt en daarom sterk vertegenwoordigd is.

Doelman

Tussen de palen was er dit weekend geen twijfel mogelijk: in een zeer spectaculaire wedstrijd zorgde Simon Mignolet ervoor dat Club Brugge met een belangrijk punt uit het Dudenpark vertrok. Union-Brugge begint een echte klassieker in ons kampioenschap te worden en stelt nooit teleur – net als Mignolet zelf, trouwens...

Verdedigers

In het centrum is het dit jaar niet vaak voorgekomen dat we een speler van Beerschot in de kijker konden zetten. Maar dit weekend redde Apostolos Konstantopoulos de Ratten meermaals van een nieuwe thuisnederlaag. Het gelijkspel tegen Kortrijk is onvoldoende, maar elk punt zal tellen. Naast hem staat Matte Smets, die de topschutter van de competitie volledig in zijn zak stak.

Op de flanken verdienen twee spelers een vermelding. Tuur Rommens leverde een sterke prestatie tegen KV Mechelen, zowel verdedigend als aanvallend, en verdient daarmee de plek als linksback. Geen discussie over de rechtsback: opnieuw Zakaria El Ouahdi, die een uitmuntende wedstrijd speelde tegen Anderlecht.

Middenvelders

Charleroi pakte drie belangrijke punten en bevestigde nogmaals hoe onvoorspelbaar de Zebra’s dit seizoen zijn, wisselend tussen achteruitkijken en hopen op een plek in de top 6. Adem Zorgane belichaamt dit perfect: soms zeer matig, maar dit weekend tegen Sint-Truiden uitstekend.

Naast hem staat Noah Sadiki, die een moedig en compleet duel speelde tegen het sterke middenveld van Club Brugge en een van de beste spelers van Union was. Als nummer 10 blonk Vincent Janssen uit tijdens de verplaatsing naar Dender: hij was sterk tussen de linies, zowel als spelmaker als afwerker.

Aanvallers

Een zeldzaamheid: twee spelers van Beerschot in ons elftal van de week. Thibaud Verlinden, die zijn eerste doelpunt van het seizoen scoorde, verdient alle lof en bewijst dat hij beter verdient dan de rode lantaarn.

Kazeem Olaigbe kwam in de tweede helft in actie en forceerde de penalty waarmee Cercle Brugge de drie punten pakte tegen OH Leuven, wat bevestigt dat hij een belangrijke rol zal spelen in de post-Denkey-periode. Tot slot was Tolu Arokodare de winnaar in het duel der topscorers van de competitie. De grote Nigeriaan noteerde een doelpunt en een assist tegen Kasper Dolberg.

Het elftal:

Mignolet / Rommens - Konstantopoulos - Smets - El Ouahdi / Zorgane - Sadiki - Janssen / Verlinden - Arokodare - Olaigbe