Zorgde het gebrek aan verdedigers ervoor dat de 'rookie' alles verknalde voor OHL? Coleman heeft grote zorgen voor clash tegen Beerschot

Na de pijnlijke 1-0 nederlaag tegen Cercle Brugge, waarbij OHL in de laatste minuut nog een penalty weggegeven kreeg, zat de frustratie diep bij de Leuvense spelers. Youssef Maziz, de man die de overtreding beging die leidde tot de strafschop, was het doelwit van kritiek.

Chris Coleman heeft zich dit seizoen regelmatig weten te onderscheiden door zijn late wissels. Tegen Cercle Brugge koos hij ervoor om Youssef Maziz niet vanaf het begin in te zetten, maar te starten met Siebe Schrijvers.

Pas toen Mitrovic leeg was, werd Maziz in de 91ste minuut het veld op gestuurd. Vier minuten later beging hij een onhandige overtreding binnen de zestien, wat resulteerde in de strafschop die Cercle Brugge de drie punten bezorgde.

Na de nederlaag verdedigde Coleman zijn keuze om Maziz in de wedstrijd te brengen. “Soms moet je gewoon keuzes maken”, zei hij. “Mitrovic speelde een goede wedstrijd, net als N’Dri, en de vraag is wie je dan eerder van het veld haalt om Maziz meer tijd te geven. Maziz is geen natuurlijke flankspeler, maar we moeten soms durven kiezen.”

Wat met de verdediging?

Coleman gaf aan dat de keuze voor Maziz vooral ingegeven was door het feit dat OHL met beperkte opties speelde. Federico Ricca en Takahiro Akimoto hadden hun vijfde gele kaart gepakt, wat betekent dat ze niet beschikbaar zijn voor de komende wedstrijd tegen Beerschot.

De coach van OHL moet alternatieven vinden op de linksachter want het is onzeker of Hamza Mendyl op tijd fit zal zijn voor de clash tegen Beerschot. Krijgen we Maziz op de linksachter te zien?