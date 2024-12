De GVR en de 'warmste' speler in het Belgische voetbal: "De spirit van Kerstmis draag ik overal met me mee"

Tolu Arokodare, spits van KRC Genk, toont opnieuw zijn groot hart buiten het veld. Tijdens de feestdagen hielp hij in Genk voedselpakketten uitdelen bij Vincentius, een organisatie die mensen in armoede ondersteunt.

Met een glimlach en een vriendelijke "Merry Christmas" zorgde hij voor een bijzondere sfeer. "Iedereen heeft recht op een mooi kerstgevoel", zegt Arokodare in HLN.

Bij Vincentius toonde Tolu zijn sociale kant. Hij vroeg klanten in verschillende talen naar hun voorkeuren en leerde zelfs nieuwe woorden zoals 'spruitjes'. "Business is booming", grapte hij terwijl hij de pakketten vulde met gezonde groenten en fruit.

Tolu stond er niet alleen. Ook Genk-spelers Luca Oyen, Noah Adedeji-Sternberg en Kayden Pierre waren van de partij, samen met directeur Erik Gerits. "Tolu wilde zelf iets doen rond Kerstmis", vertelt Gerits. "Met onze foundation willen we iets teruggeven aan de maatschappij."

De spits heeft al een indrukwekkend verleden in liefdadigheid. Bij eerdere clubs zette hij zich in voor sociale projecten, en eerder dit jaar sprak hij na een wedstrijd een hartverwarmende boodschap uit voor eenzame mensen: "Je vrienden, familie en geliefden houden van je. Als je die niet hebt: ik hou van je."

Kerstmis heeft voor Tolu een diepe betekenis. "In Nigeria is het een traditie om te delen en te geven", legt hij uit. "We zamelen voedsel in voor daklozen en geven cadeautjes aan kinderen in de kerk. Die spirit van Kerstmis draag ik met me mee, waar ik ook ga."

Voor Tolu draait het niet alleen om financiële steun. "Armoede is meer dan een gebrek aan geld; het kan ook emotioneel zijn", zegt hij. Hij waardeert de inzet van de vrijwilligers bij Vincentius en geniet ervan om iets terug te doen. "Ik ontmoet hier mensen van overal, zelfs uit Oekraïne. Het is belangrijk om iets te betekenen voor anderen, vooral tijdens deze tijd van het jaar."