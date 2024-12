Korte winterstop frustreert Besnik Hasi: gemiste kans en klachten over infrastructuur

De korte winterstop en het drukke speelschema zorgen voor frustratie bij KV Mechelen-trainer Besnik Hasi. De coach van Malinwa uitte dan ook zijn onvrede over het gebrek aan afwisseling en de impact op zijn spelersgroep.

“Al zes maanden is het elke dag hetzelfde. Geen stages, slechte velden, en te weinig rustmomenten voor de spelers", klonk het scherp bij Hasi.

Door de korte winterstop ziet KV Mechelen zich genoodzaakt om in eigen land te blijven trainen. Hasi betreurt het gemis van een stage in het buitenland. “Een stage is ideaal om werkpunten aan te pakken en voor teambuilding. Bovendien heb je daar vaak beter weer en betere oefenvelden", legt de coach uit.

Slechte oefenvelden

Naast de drukke kalender klaagt Hasi ook over de staat van de oefenvelden bij Malinwa. “Ons oefenveld ligt er verschrikkelijk slecht bij. De bal botst alle kanten op, waardoor het moeilijk is om tactisch of technisch te trainen", zegt hij in de Gazet van Antwerpen.

“Door beker en kerstvoetbal is er nooit meer tijd voor rust. Het seizoen begint in juni en loopt onophoudelijk door. Spelers worden moe, zowel fysiek als mentaal.”

Tegen kerstvoetbal

Over kerstvoetbal is Hasi resoluut. “Ik ben ertegen. Laat ons teruggaan naar vroeger, met een winterstop vanaf 21 december. Geef de spelers tien dagen rust, daarna een stage en hervat de competitie op 11 of 15 januari. Dat format werkte perfect", benadrukt hij.