Grote woorden voor JPL-speler die wel nog efficiënter moet worden: "Wereldklasse!"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Sofiane Boufal, de 31-jarige Marokkaanse international, heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een belangrijke schakel bij Union, ondanks zijn late start na een seizoen zonder ritme in Qatar.

Trainer Sébastien Pocognoli benadrukt Boufals uitzonderlijke kwaliteiten, maar erkent dat de aanvallende middenvelder nog stappen moet zetten op het gebied van efficiëntie.

Boufal moest wachten tot de elfde speeldag om zijn eerste basisplaats te krijgen, maar heeft sindsdien een vaste plek in het team bemachtigd. “Sofiane heeft momenten van wereldklasse, zeker in vergelijking met de rest van de Belgische competitie", aldus Pocognoli.

Toch blijft zijn statistische bijdrage voorlopig beperkt tot twee assists, waarvan één op een vrije trap tegen Antwerp en de andere recent tegen Club Brugge.

Volgens Pocognoli had Boufal al meer assists kunnen hebben. “Hij heeft pech gehad dat sommige prachtige acties niet werden afgemaakt. Zo voorkwam Mignolet zondag een assist met een geweldige redding.”

Union biedt Boufal een systeem waarin hij zich vooral op de aanval kan richten. “Hij levert minder in balverlies, maar doet al veel voor een creatieve speler", zegt Pocognoli. Sadiki en Vanhoutte nemen de verdedigende taken over, waardoor Boufal zich kan concentreren op zijn aanvallende rol.

Boufal moet zich volgens Pocognoli nog aanpassen aan de fysieke eisen van de Belgische competitie. “Hij speelt in een team dat hoog druk zet en veel tweede ballen probeert te winnen. Dat vraagt een andere intensiteit dan wat hij gewend was.”