KRC Genk-coach Thorsten Fink doet nog heel opvallende vaststelling na overwinning tegen Anderlecht: "Raar dat ik dat moest horen"

KRC Genk boekte afgelopen weekend een knappe overwinning tegen Anderlecht. Gekn-coach Thorsten Fink wil daar toch nog wat over kwijt.

KRC Genk speelt donderdag zijn laatste wedstrijd van het jaar op het veld van Antwerp. Ze trekken naar Deurne-noord met een goed gevoel na hun knappe overwinning tegen Anderlecht.

Genk speelde een zeer goede wedstrijd terwijl Anderlecht 90 minuten lang moest afzien. Paars-wit speelde een bijzonder zwakke partij, maar daar wil coach Thorsten Fink nog wat over kwijt.

"De zege tegen Anderlecht heeft deugd gedaan", begint hij bij Het Belang van Limburg. "Ik vond het raar te moeten horen dat Anderlecht zondag slecht was. Ik denk vooral dat wij sterk waren."

"Dat bewijzen ook alle fysieke parameters, in geen enkele match hadden we bijvoorbeeld al zoveel spurts getrokken. Het is net zoals onze prestatie de week voordien in Brugge", verwijst hij naar de 2-0 nederlaag tegen blauw-zwart.

Het verschil tussen de wedstrijden tegen Anderlecht en Club Brugge was enorm bij Genk. "Zij waren die dag heel sterk, dat maakte ook dat wij het moeilijk hadden om ons niveau te halen."