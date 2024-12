📷 'Belgische topclub wil Olivier Deman terug naar Jupiler Pro League halen'

Olivier Deman vertrok in 2023 bij Cercle Brugge naar Werder Bremen. Daar tekende hij een contract van vijf jaar, tot midden 2028.

Hij speelt momenteel bitter weinig bij zijn Duitse werkgever. In de Bundesliga kwam hij slechts 59 minuten in actie, amper 4 procent van de beschikbare speeltijd.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri zou Royal Antwerp FC overwegen om Deman terug naar de Jupiler Pro League te halen. The Great Old zoekt versterking op de rechtsachter.

De bedoeling is Deman al in januari binnen te halen. Dat Deman zal vertrekken bij Werder Bremen lijkt een zekerheid, al is het wel uitkijken naar waar en onder welke vorm, een uitleenbeurt of een definitieve transfer.

Deman werd in het verleden al vier keer opgeroepen voor de Rode Duivels. Hij maakte op 20 juni 2023 zijn debuut voor de nationale ploeg.

