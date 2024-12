De volgende die normaal gezien zal doorbreken bij paars-wit: Anderlecht toont héél veel geloof in talent met contractverlenging

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht heeft het aflopend contract van Anas Tajaouart verlengd tot maar liefst 2029. De 19-jarige Belg met Marokkaanse roots moet de volgende worden die doorbreekt.

Tajaouart stond nooit te boek als het grootste talent op Neerpede, maar heeft de voorbije maanden een enorme sprong gemaakt. Binnen de club klinkt het dat hij heel snel volwassen is geworden.

Dat resulteerde vorig jaar in zijn overstap naar de RSCA Futures, waar hij intussen ook al verschillende keren kapitein is geweest. Hij is er ook Marokkaans jeugdinternational geworden.

De geboren Molenbekenaar speelt al sinds 2013 voor de jeugdploegen van paars-wit en is dus een echt Neerpede-product. Onder David Hubert zat hij zelfs al een paar keer op de bank, mede door de blessures uiteraard.

Tajaouart is eigenlijk een creatieve centrale middenvelder, maar kan ook op de flank uit de voeten. Hij moet normaal gezien samen met Nunzio Engwanda de volgende worden die doorbreekt richting A-ploeg.

“Ik ben erg fier om mijn contract bij RSC Anderlecht te verlengen. Ik speel hier al sinds de U8 en heb in al die jaren hard gewerkt om te geraken waar ik nu sta", reageerde hij.

"Ik heb dankzij de club aan maturiteit en zelfvertrouwen gewonnen, en ik geloof rotsvast in het sportief project dat de club voor mij heeft uitgestippeld. Mijn doel is nu om verder te werken om zo hopelijk binnenkort mijn eerste speelminuten in het eerste elftal te krijgen.”