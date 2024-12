Ex-ploeggenoot deelt verrassende kijk op Timmy Simons: "Dat had ik nooit van hem verwacht"

Op tweede Kerstdag staat Westerlo-trainer Timmy Simons tegenover zijn oude club, Club Brugge. Birger Maertens, een ex-ploeggenoot van Simons, deelt voor het eerst zijn visie op de nieuwe rol van Simons als hoofdcoach van de Kemphanen.

Birger Maertens speelde maar liefst 120 wedstrijden met Timmy Simons, maar zag hij toen al tekenen dat Simons een trainer zou worden? "Timmy had wel zijn principes, maar hij was vooral een beest op de training. Hij liet ons vaak met hem meedoen, zelfs op vrije dagen", aldus Maertens in de Gazet van Antwerpen.

"Timmy wilde altijd spelen. Zelfs als hij geblesseerd was, stond hij er weer. Hij heeft nooit zijn ambitie verloren, ook al was het soms moeilijk om hem bij te houden. Voor hem was elke wedstrijd belangrijk, en hij was een voorbeeld voor de jonge spelers."

Ondanks zijn gedrevenheid, ziet Maertens Simons momenteel als de ideale coach voor Westerlo. "Hij heeft bewezen dat hij daar kan werken. Westerlo is op dit moment zijn plek, maar ik weet zeker dat hij ooit voor een grotere uitdaging zal kiezen, misschien zelfs voor Club Brugge."

Toch had Maertens nooit gedacht dat Simons ooit zou verschijnen in het populaire televisieprogramma 'The Masked Singer'. "Dat was totaal buiten zijn comfortzone", zegt Maertens. "Timmy dansen en zingen? Ik had het niet verwacht. Hij was altijd meer de stille man met een pintje in de hand op feestjes."

Het duel op tweede Kerstdag zal dan ook zeer bijzonder zijn voor Simons die zijn oude club in de ogen kijkt. Met blauw-zwart werd hij maar liefst vier keer landskampioen.