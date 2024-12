Het grote probleem van Tedesco? "Als dat je aanvoerder is, dan weet je 't wel"

Officieel is Domenico Tedesco nog altijd de bondscoach van de Rode Duivels. Toch ziet het er naar uit dat hij zijn laatste wedstrijd al gecoacht heeft.

Domenico Tedesco begon verbazend sterk genoeg aan zijn opdracht als bondscoach van de Rode Duivels. Dat verwaterde al snel en het EK werd een teleurstelling. Ook de Nations League was heel erg zwak.

De wedstrijd tegen Slovakije zette helemaal de toon. “Het publiek is beginnen te fluiten en Kevin De Bruyne, die écht wel z'n best heeft gedaan - ook in zijn interviews als aanvoerder, wat hij van nature niet is - heeft alle spelers naar binnen gesommeerd”, zegt Frank Raes aan HUMO.

Voor de analist had de bondscoach op dat moment moeten ingrijpen. “Dat had Tedesco niet mogen laten gebeuren, hij had moeten ingrijpen: 'Ik ben de baas!'”, gaat Raes verder. De gevolgen waren niet min en werden snel duidelijk in de Nations League.

“Daarna is in de Nations League opnieuw gebleken dat Tedesco bang was van Lukaku en De Bruyne. Vandaar al die toegevingen: ze mochten zelf kiezen of ze kwamen of niet. Dat waren nog uitlopers van de zaak-Courtois, die al die maanden als een donkere schaduw boven de ploeg was blijven hangen: Tedesco wilde geen tweede conflict riskeren.”

In de zaak-Courtois toonde men nog begrip voor Tedesco, omdat iedereen het gehad had met het grote ego van Courtois. Maar als er geen resultaten zijn, dan heb je ook als bondscoach geen reden meer tot spreken. De situatie escaleerde verder en verder.

“Courtois heeft Tedesco een leugenaar genoemd. Wat moet je dan doen? Ach, het is allemaal zo kinderachtig. Tedesco heeft zich als jonge coach te hard willen profileren, en dat is hem zuur opgebroken.”

Al heeft Tedesco ook niet de kwaliteit die de Rode Duivels in 2018 hadden. “We zijn een doorsneeploeg geworden. Als Timothy Castagne je aanvoerder is, een bankzitter bij Fulham, dan weet je 't wel. We hebben het moeilijk om dat te aanvaarden.”