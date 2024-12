Jan Mulder gooit het ultieme reddingsplan voor de Rode Duivels op tafel en doet oproep aan youngster

De Rode Duivels zijn de laatste jaren geen succesverhaal geworden. Een drastische ommekeer is nodig volgens Jan Mulder.

Het was een prachtige start onder Domenico Tedesco als bondscoach van de Rode Duivels, maar lang heeft het niet geduurd. De nationale ploeg herviel in de problemen van de voorbije zes jaar.

Een zwak EK was voor velen al een reden om te twijfelen, de campagne in de Nations League is voor velen de basis voor het genadeschot aan de Duitser.

Ook analist Jan Mulder zou drastisch ingrijpen en moet er een daad gesteld worden. “Vervang bondscoach Tedesco door een trainer die de bezem door de nationale selectie haalt”, vertelt de Nederlander meteen aan HUMO.

“Dank Lukaku, De Bruyne en Courtois voor hun verdiensten en bouw een elftal rond Charles De Ketelaere. Roep Kosta Karetsas ook maar meteen op. Dat Belgische natuurtalent, speler van Racing Genk, scoorde zondag 22 december tegen Anderlecht zijn eerste doelpunt in de competitie.”

Op die leeftijd al zo’n balbehandeling hebben, dan komen de superlatieven snel naar boven. Al zit je natuurlijk met zijn dubbele nationaliteit als grote probleem.

“Voor welk land kiest Kosta, Griekenland of België? Ik denk dat jongens met een aanleg voor voetbal afgaan op de voorbeelden uit hun jeugd. Kosta is geboren en getogen in Genk: hij droomde niet van Mitroglou, Tziolis, Papastathopoulos of Torosidis, maar van Hazard, De Bruyne, Lukaku en Dembélé.”