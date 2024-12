Yves Vanderhaeghe aan de slag bij KV Kortrijk: "Hij kan niet anders op dit moment"

Yves Vanderhaeghe is voor de derde keer trainer van KV Kortrijk. Maar is dat wel een goede zaak voor beide partijen?

Yves Vanderhaeghe is begonnen aan een derde passage bij KV Kortrijk. Hij was er lange tijd eerst assistent van Hein Vanhaezebrouck, zo herinnert Franky Van Der Elst zich nog goed.

“Daarna nam hij over als T1 en deed hij het goed. De tweede keer zat hij er 2,5 jaar. Dan heb je het ook goed gedaan. Laat ons hopen dat het weer een match is”, vertelt de analist aan Het Nieuwsblad.

“Het is iemand die vuur in de ploeg kan brengen. Hij heeft ook de ervaring om over te nemen als het niet goed gaat. Op een bepaald moment zit je gewoon in een categorie trainers die dat soort opdrachten krijgt. Die moet hij grijpen om opnieuw elders een kans te krijgen.”

Op dit moment heeft Vanderhaeghe volgens Van Der Elst immers geen kans om aan de slag te gaan bij een subtopper die zijn trainer ontslaat. “Het is aan Yves om KVK te redden en zo zijn trainerscarrière te rekken. Of te herlanceren.”

Als Vanderhaeghe het behoud weet af te dwingen met Kortrijk, dan wordt zijn contract automatisch verlengd. Van Der Elst hoopt alvast op het beste. “Yves zijn manier van voetballen was vroeger altijd energiek, fel en agressief. Hij was scherp in zijn interview. Wel, als hij zijn spelers even scherp krijgt, dan komt het wel goed.”