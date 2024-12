Zijn laatste wedstrijd voor Antwerp? Zeno Van den Bosch verrast met nieuws over wintertransfer

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zeno Van den Bosch speelde vanmiddag met Antwerp 2-2 gelijk tegen KRC Genk. Zou dit wel eens zijn laatste match voor The Great Old geweest zijn?

Royal Antwerp FC had in de eerste helft de kansen om de match tegen KRC Genk in een definitieve plooi te leggen, maar dat lukte helaas niet. De Limburgers waren de betere ploeg na de rust.

Antwerp kwam achterin zelfs een beetje onzeker over. “Ik denk niet dat we elkaar niet goed aanvoelden. Genk gaf gewoon goeie ballen, waar we moeilijk op konden verdedigen”, zegt Van Den Bosch aan Gazet van Antwerpen.

The Great Old ging in survivalmodus en vocht voor elke bal. “Dat het niet altijd mooi voetbal hoeft te zijn, maar dat we soms ook die winnaarsmentaliteit moeten bovenhalen.”

Dat zal Antwerp ook nodig hebben in de volgende match, na de korte winterstop. Dan wacht de derby tegen Beerschot. Al is het wel de vraag of Van Den Bosch er nog bij zal zijn dan.

Eerst eventjes vakantie wel. “Ik ga naar Londen, met mijn vriendin. En ja, ik ga er wel naar het voetbal kijken, maar ook enkele dagen relaxen. En in 2025 weer vol aan de bak.”

Dat zal zeker bij Antwerp zijn, zo benadrukt hij zelf nog. “Ik blijf sowieso tot het einde van het seizoen. Een wintertransfer blijft een optie, maar ik wil het seizoen hier uitdoen.”