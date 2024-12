Alweer kan Manchester City niet winnen: Pep Guardiola doet duidelijke oproep aan bestuur van de club

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Manchester City kan niet meer winnen. Donderdag speelden de Citizens gelijk tegen Everton.

Het lukt echt niet meer voor Manchester City. Van de laatste 13 wedstrijden wonnen de Cititzens er slechts één. Op Boxing Day speelden ze 1-1 gelijk tegen Everton.

Erling Haaland miste een strafschop, en nadien slaagde City er niet in om voorbij de op een na minst scorende ploeg van de Premier League te komen. Coach Pep Guardiola wil de wintermercato gebruiken om zijn ploeg te versterken.

"Ja, zelfs de huidige spelers denken dat", vertelde hij volgens HLN. "We hebben dit seizoen veel problemen op het vlak van blessures. Dat begint echt problematisch te worden."

Het is opvallend dat een topclub als Manchester City in zo'n serieuze crisis terechtkomt. Nog opvallender is de duur, dat beseft ook Guardiola.

"Natuurlijk moet ik eerst praten met de club en zullen zij bepalen. Maar ik vind dat we iemand moeten halen. Want deze slechte reeks duurt nu al heel lang", besluit hij met een duidelijke oproep aan het bestuur.