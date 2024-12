CEO van OH Leuven gooit alle details over ontslag van Oscar Garcia op tafel

Oscar Garcia vertrok dit seizoen bij OH Leuven. Hij wou hoe dan ook voor een job in Bulgarije kiezen.

Oscar Garcia werd op basis van een indrukwekkend cv naar OH Leuven gehaald. Toch was al snel duidelijk dat het geen goede match was.

CEO Frédéric Van den Steen doet bij Het Laatste Nieuws het relaas van het vertrek van Garcia. “Toen Oscar aangaf dat hij wou vertrekken, was het klaar in zijn ogen. Zijn opdracht was volbracht”, klinkt het.

“We zijn met hem in gesprek gegaan en hebben moeite gedaan om ideale omstandigheden te creëren. Alleen... Als je blijft aangeven dat je liever naar Bulgarije gaat dan bij OHL blijft, dan krijg je spanningen.”

Omdat het voor Garcia allemaal niet snel genoeg ging begon hij openlijk kritiek te uiten op zijn spelers. “Die interviews... Wat koop je ermee? Het bracht geen rust in de spelersgroep, hé. In het begin van het seizoen was er nog 'fantastisch goed gewerkt', en waren het allemaal 'goeie transfers'.”

Maar even later zag de coach het helemaal anders. “Dan kan je zes weken later niet gaan beweren dat het 'sh*t players' zijn. Dat klopt niet. Een coach ontslaan is ook voor ons falen. Het zou verkeerd zijn om alles op Oscar af te schuiven, hij is een goeie coach. Maar de mayonaise pakte niet.”