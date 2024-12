Genk-coach Fink en Antwerp-coach De Roeck zijn het roerend eens over groot probleem in de JPL: "We moeten samen met een oplossing komen"

KRC Genk en Antwerp speelden donderdag op tweede kerstdag gelijk. De coaches van beide teams hebben een zeer duidelijke mening over dit onderwerp.

Je ziet het kerstvoetbal eigenlijk enkel in het Verenigd Koninkrijk en in België. Op zich geen probleem, maar wat de clubs vooral stoort is het feit dat er nadien praktisch geen winterbreak is. Spelers krijgen slechts een dag of vijf echt vrijaf.

"Ik vind dat de spelers niet genoeg vakantie krijgen", opent Genk-coach Thorsten Fink duidelijk. "We hebben spelers van Zuid-Korea, Afrika, Zuid-Amerika,… Ze willen hun familie weer zien. Het gaat dan vaak om jonge spelers. Hoe kunnen ze nu reizen om hun familie te zien? Hoe is dat mogelijk?"

"We zijn maar met drie competities in Europa volgens mij die op tweede kerstdag spelen: Schotland, Engeland en dan België. Vijf of zes dagen meer is goed zou perfect zijn. Dan kunnen ze een weekje op vakantie", besluit hij.

Antwerp-coach Jonas De Roeck is het helemaal eens met zijn Duitse collega. "Ik ben het eens met Thorsten. Het verschil tussen ons land en Engeland is de traditie. De wedstrijden gaan op hetzelfde moment door, families gaan naar de matchen. Dat is hun cultuur daar gewoon. In België hebben we die niet", begint hij.

De Roeck komt ook meteen al met een voorstel, en wil graag een oplossing zien in de toekomst. Voor de spelers is het uiteraard zwaar. In België zijn al spelers vertrokken omwille van heimwee, en dit helpt zeker niet.

"Als je kerstvoetbal wil spelen, moet je ook een fatsoenlijke winterbreak hebben nadien. Dat kun je doen door meer midweekspeeldagen doorheen het seizoen te geven. We zijn nog steeds de competitie die als eerste begint en als laatste eindigt. We zouden hier samen een oplossing voor moeten vinden."