Kan deze Genk-speler straks mooie transfer versieren? "Ik ben er zeker van dat clubs uit de Premier League naar hem aan het kijken zijn"

Tolu Arokodare wordt iedere week sterker. De Genk-spits oogst bijzonder veel lof na zijn groei van de laatste maanden.

Tolu Arokodare speelt ondertussen al een tijdje bij KRC Genk, al had hij het niet altijd even gemakkelijk. De spits kreeg heel wat kritiek te verwerken, maar die kon hij inmiddels omzetten in lof.

De laatste maanden heeft hij zich serieus bewezen. Hij staat dan ook niet voor niets op kop in de topschutterslijst met 13 doelpunten.

Jacky Mathijssen vindt dat hij, en de staf, trots mogen zijn. "Hij mag inderdaad een pluim op zijn hoed steken dat hij zo is blijven werken, nadat er een periode aan hem werd getwijfeld", begint hij bij Het Belang van Limburg. "Maar ook de huidige staf mag dat doen. Zij hebben hem duidelijk gemaakt dat de speler die hij nu is, al in hem zat."

"Misschien is dat een van de redenen voor zijn huidige topvorm. Samen met de duidelijkheid die Thorsten Fink hem heeft gegeven. Als je het vertrouwen krijgt van zo’n trainer op het moment dat dat nog niet is bevestigd, is dat mentaal heel belangrijk", gaat hij verder.

De Nigeriaanse spits speelt zich ongetwijfeld ook in de kijker bij andere clubs. Mathijssen ziet dat een knappe transfer wel mogelijk is na dit seizoen. "Ik ben er zeker van dat clubs uit de Premier League naar hem aan het kijken zijn."