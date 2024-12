KRC Genk vraagt centen voor livestream bekerpartij, maar heeft wel nobel doel met het geld

Op dinsdag 7 januari speelt KRC Genk zijn kwartfinale in de Croky Cup. Het wordt een Limburgse derby op bezoek bij STVV.

KRC Genk schakelde in de achtste finales van de beker Standard uit. De volgende ronde brengt een duel met Sint-Truiden. Het aantal tickets in het bezoekersvak is echter beperkt.

Daarom voorziet KRC Genk, zoals het eerder ook deed tegen SK Beveren, een exclusieve, professionele livestream voor de eigen fans. De match is te volgen voor vijf euro.

“Met de opbrengsten steunen we de buurtsportwerking van de KRC Genk Foundation. Met de buurtsportwerking focust de KRC Genk Foundation zich op kinderen tussen 8 en 12 jaar oud die in een maatschappelijk kwetsbare situatie of omgeving leven”, klinkt het bij de Limburgers. De KRC Genk Foundation organiseert in deze wijken elke maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gratis voetbaltrainingen.

De tickets voor de livestream kunnen nu al aangekocht worden via de website van KRC Genk. “Na aankoop, ontvang je van ons een automatische e-mail met jouw unieke link waarop je de wedstrijd kan volgen.”

De club voegt er nog een waarschuwing aan toe. “Deze link kan niet worden gedeeld met andere toestellen. Links die worden doorgestuurd, worden automatisch geblokkeerd”, klinkt het nog.