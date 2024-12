Verhaal van Rode Duivel verdwijnt in alle stilte: Wat nu, Domenico Tedesco?

Opvallend verhaal voor Wout Faes bij Leicester City in de Premier League. Onze landgenoot lijkt het helemaal verkorven te hebben bij trainer Ruud van Nistelrooij.

Faes was in de eerste helft van het seizoen een vaste pion in het basiselftal van Leicester. Ook vorig seizoen was hij een sterkhouder bij de promotie.

Sinds de komst van Van Nistelrooij in november is dat eventjes anders. Eerst zat Faes enkele wedstrijden op de bank, maar tegen Liverpool haalde hij zelfs de selectie niet meer.

Een groot contrast ook met de Rode Duivels. Daar lijkt Faes een van de zekerheden in het elftal van bondscoach Domenico Tedesco bij de Rode Duivels.

Sinds Tedesco bondscoach was speelde Faes elke interland mee met de Duivels. Maar een speler die bij zijn ploeg niet meer aan de bak komt, die kan je toch niet selecteren?

Zorgen dus voor Tedesco, al is het in de eerste plaats uitkijken of de Duitser bij de volgende interlandbreak nog effectief aan de slag zal zijn als bondscoach van België.