Voorzitter van KRC Genk geeft verhaal van eigen jeugd in A-elftal een wel heel flinke draai: "Voor ons zijn dat geen missers"

KRC Genk begint als leider in de Jupiler Pro League aan 2025. Club Brugge volgt op een puntje van de Limburgers.

In Genk zijn ze bijzonder trots op wat Thorsten Fink met zijn ploeg in de eerste helft van het seizoen heeft gepresteerd. Voorzitter Peter Croonen doet er bij Het Belang van Limburg zelfs een schepje bovenop.

“Met de jongste ploeg van eerste klasse en 50 procent academiespelers is dit een knap resultaat”, vertelt hij aan de krant. Euhm, die wiskunde-oefenning klopt toch niet?

Croonen telt duidelijk enkele opvallende namen mee in zijn betoog. “Ook Matte (Smets) en Jarne (Steuckers). Ze hebben respectievelijk vier en vijf jaar in onze jeugdopleiding gezeten. Ze hadden ook elders naartoe kunnen gaan, maar kozen ervoor terug te komen.”

Al was het wel Genk zelf dat hen wegstuurde. “Soms worden er beslissingen genomen die achteraf niet de juiste blijken te zijn. Dat is een werkpunt”, klinkt het ongegeneerd.

Jong Genk is voor Croonen een belangrijke schakel in het hele verhaal. Op die manier kunnen jonge spelers ook van profvoetbal proeven, maar dan wel in de Challenger Pro League.

“Vroeger was die kans er niet. Er is niks mis mee dat een speler op een gegeven moment meer speelkansen zoekt bij een andere ploeg. Maar de realiteit is dat ze tijdens een cruciale fase van hun opleiding in onze opleiding zaten en vandaag in de eerste ploeg spelen. Voor ons zijn dat geen missers.”