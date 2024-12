David Hubert krijgt ook al kritiek, coach onder vuur voor bepalende keuze tegen Dender

Wou David Hubert per se een applauswissel geven voor Thorgan Hazard? De coach verdedigde zich daar achteraf over, maar Hein Vanhaezebrouck begreep geen snars van de wissel.

RSC Anderlecht heeft het kalenderjaar 2024 afgesloten met een teleurstellend verlies tegen FCV Dender. Paars-wit ging in eigen huis met 2-3 onderuit en pakte dus 0 op 6 in de laatste twee wedstrijden. De wissels van trainer David Hubert lagen onder een vergrootglas, vooral de vervanging van Yari Verschaeren in de tweede helft.

Anderlecht begon de wedstrijd sterk en stond bij de rust 2-1 voor. Verschaeren, die een uitstekende partij speelde, was daarbij een bepalende factor. Hij scoorde een knappe goal en hield Dender constant onder druk. Toch besloot Hubert om hem na een uur spelen te wisselen voor Thorgan Hazard, die pas net terugkeerde van acht maanden blessureleed.

Hein Vanhaezebrouck uitte scherpe kritiek op die keuze. “Verschaeren was bepalend en goed, en Dender had geen grip op hem. Bij een stand van 2-1 hem wisselen voor Hazard was een risico", stelde Vanhaezebrouck bij DAZN. “Hazard kun je niets verwijten, maar hij staat nog niet op het niveau om Anderlecht in een moeilijke match te laten draaien.”

De gevolgen van de wissels waren duidelijk. Na de dubbele vervanging, waarbij ook Killian Sardella het veld betrad, verloor Anderlecht de controle over de wedstrijd. Dender profiteerde optimaal en scoorde nog twee keer, waardoor de bezoekers met de volle buit naar huis gingen.

David Hubert, die er voor het eerst wat teneergeslagen bij zat, verdedigde zijn keuze. "Waarom? Omdat Thorgan klaar was om 30 minuten te spelen. We probeerden de dynamiek van de wedstrijd te veranderen. Thorgan kan dat met zijn intensiteit. Het plan was om de tendens van de wedstrijd te veranderen."