Geen schijn van kans op Champions' Play-offs? "Twee spitsen en nul creativiteit"

Philippe Albert sprak zich uit over de kansen van Standard Luik om de Champions' Play-offs te halen. Aan het begin van het seizoen werd hen een moeilijk seizoen voorspeld, maar met 24 punten en een kleine voorsprong op de Play-downs lijkt Standard voorlopig in rustiger vaarwater.

Albert waarschuwt echter dat de laatste fase van de klassieke competitie zwaar zal zijn, met vijf van de huidige top 6-teams als tegenstanders. De voormalige verdediger gaf aan dat hij vooraf voorspeld had dat Standard en Charleroi tussen de 7e en 12e plaats zouden eindigen.

Tot nu toe heeft Standard echter niet aan die verwachtingen voldaan. De ploeg heeft te maken met een gebrek aan consistentie en het ontbreken van creativiteit op het middenveld. "Bij Standard heb je wel twee aanvallers, maar geen creativiteit in het centrum van het veld", aldus Albert bij Sudpresse.

Albert wijst erop dat het gebrek aan aanvoer voor de spitsen een grote rol speelt in de beperkte productie van goals. Met slechts 12 doelpunten in 20 wedstrijden is het voor Standard moeilijk om in de top 6 te eindigen. "Je kunt niet in de top 6 staan als je zo onmachtig bent voor doel", benadrukt de analist.

De huidige situatie vereist volgens Albert dat de club zich goed organiseert om de rest van de competitie door te komen. "Ze moeten deze situatie beheren zoals ze het nu doen, of ze moeten hun financiële middelen aansteken om een sterke selectie samen te stellen", zegt hij.

Als Standard niet in staat is om zich te verbeteren, zal het zich waarschijnlijk moeten neerleggen bij een plaats in de Play-offs 2. Albert sluit niet uit dat dit de meest realistische optie wordt voor de ploeg als de nodige versterkingen uitblijven.