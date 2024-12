Genk mag zich weer aan de jackpot verwachten: "Zeker dat ze hem in Engeland al volgen"

Tolu Arokodare heeft een sleutelrol in het succes van KRC Genk dit seizoen. Met dertien goals en vijf assists is de Nigeriaanse spits betrokken bij bijna de helft van Genks competitiedoelpunten. Zijn prestaties blijven niet onopgemerkt, en volgens analist Jacky Mathijssen volgen Premier League-clubs

Arokodare’s impact is niet alleen zichtbaar in doelpunten, maar ook in zijn rol als aanspeelpunt in Genks combinatiespel. “Hij heeft een profiel dat elke trainer graag wil”, stelt Mathijssen in HBvL.

“Vooral in systemen die voetballend oplossingen zoeken, is hij onmisbaar. Hij is functioneel op alle fronten: scoren, balvastheid en energie.” Zijn fysieke paraatheid maakt hem een constante dreiging voor tegenstanders.

De metamorfose van Arokodare is opvallend. Vorig seizoen worstelde hij met blessures en beperkte speeltijd, maar nu is hij uitgegroeid tot een vaste waarde. Patrick Goots herinnert zich hoe hij ooit twijfels had over Tolu’s potentieel. “Nu is hij een rots in de branding, fysiek tiptop in orde en onmisbaar voor Genk", zegt hij. Ook de duidelijke coaching van Thorsten Fink speelde een cruciale rol in zijn ontwikkeling.

Zijn vorm maakt hem niet alleen een kanshebber voor de titel van topschutter, maar ook voor de Gouden Schoen, vergelijkbaar met zijn landgenoot Paul Onuachu. Toch twijfelt Mathijssen of Tolu voldoende stemmen zal krijgen om de trofee te winnen. “We weten hoe het seizoen van Genk vorig jaar is geëindigd, dus ik vrees dat hij die punten uit de eerste stemronde niet meer zal kunnen ophalen”, denkt Mathijssen.

Maar een transfer zit er zeker aan te komen. “Ik ben er zeker van dat clubs uit de Premier League naar hem aan het kijken zijn.”Zijn huidige en potentieel maken hem een van de meest begeerde spitsen in België.