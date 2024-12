Jeugdproduct van Dender, Gent en Zulte Waregem na enkele omzwervingen dan tóch prof: "Droom in vervulling"

Lierse wil in 2025 meedingen voor promotie vanuit de Challenger Pro League richting de Jupiler Pro League. Rechtstreekse promotie via de top-2 in de competitie lijkt moeilijk te gaan worden, maar de plaatsen drie tot zes die recht geven op play-offs en een barrageduel is mogelijk wél haalbaar.

Lierse heeft vandaag deze week de komst van Bo De Kerf geofficialiseerd. De 21-jarige verdedigende middenvelder van VK Ninove ondertekende een contract voor 2,5 jaar, tot juni 2027, en wordt de eerste wintertransfer van Lierke Plezierke. In het profvoetbal De Kerf maakte grote sier bij de jeugdopleidingen van Dender, KAA Gent en Zulte Waregem. Daarna ging hij aan de slag in de amateurreeksen bij Huizingen, Ronse, Aalst, Zelzate en daarna nog VK Ninove. Dit seizoen speelde hij zestien wedstrijden voor Ninove, waardoor hij onmisbaar was op het middenveld van de amateurclub. Elke keer stond hij aan de basis, in totaal speelde hij liefst 97 van de speelminuten mee voor de Oost-Vlamingen. Stappen vooruit zetten Nu ruilt hij het nummer vijf van de Eerste Amateurklasse in voor het nummer zes van de Challenger Pro League: “Zelf hoefde ik niet lang na te denken, toen Lierse kwam aankloppen. Het is een club die eerder al met succes spelers uit de amateurreeksen wegplukte." "Het is een uitgelezen kans om mijn droom in vervulling te laten gaan. Als kind droomde ik er van om profvoetballer te worden, ook al besefte ik dat het weinig jongens gegeven was. Ik heb rustig aan de weg getimmerd en ben altijd blijven geloven. Ik wil stappen vooruit zetten. Met Lierse een plaats bij de eerste zes veroveren zou een mooie start zijn."