Vanhaezebrouck maakt héél opvallende keuze in zijn 'elftal van 2024', al plaatst hij er ook een kanttekening bij: "Bewijs je in moeilijkere matchen"

Hein Vanhaezebrouck stelde zijn ideale elftal van 2024 samen en maakte daarbij een opmerkelijke keuze: Jarne Steuckers als rechtse wingback. De analist erkent dat het een gedurfde beslissing is, maar ziet veel potentieel in de speler van KRC Genk.

“Op rechts heb ik lang moeten zoeken naar een geschikte optie", legt Vanhaezebrouck uit in Het Nieuwsblad. “Geen enkele speler uit België staat op Transfermarkt in de top 100 van meest interessante rechter(wing)backs."

"Het probleem is dat er geen meer rondlopen wiens naam begint met M. (lacht) Munoz, Mata, Maehle, Marusic: dat waren toppers. Sabbe speelde niet zo vaak en staat als eerste op plek 102 van vorig seizoen.”

Vanhaezebrouck overwoog verschillende opties, maar vond geen perfecte match. “El Ouahdi, Seys, Somers en Sardella kwamen ook in aanmerking. Of Skov Olsen. Hij blijft de man van de cijfers, niet zozeer van de regelmaat. Daarom een gedurfde keuze met Jarne Steuckers. Zet er maar een sterretje achter, een uitdagingssterretje.”

Hoewel Steuckers normaal geen wingback is, ziet Vanhaezebrouck hem vaak in die rol belanden. “Het is zijn positie niet, maar hij belandt er toch vaak zodra de wedstrijden van Genk bezig zijn. Bij STVV was dat ook zo. Hij laat de overlap van de fullback achter zich vaak komen. Hij wordt de meer aanvallende wingback van de twee en moet niet laag inzakken als verdediger.”

Toch plaatst Vanhaezebrouck een kanttekening bij zijn keuze. “Met enig voorbehoud, omdat Steuckers zich er soms te snel bij neerlegt als het een moeilijke match is. Die stap moet hij nog zetten. Bewijs je in moeilijkere matchen, hopelijk volgend seizoen ook in Europa, en laat zien dat je de plek in mijn jaarelftal absoluut hebt verdiend: dat is zijn challenge in 2025.”