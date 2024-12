Vier Belgische (staart)teams azen op dezelfde speler ... en dat is geen toeval

De titelstrijd is elk jaar heel erg belangrijk in ons land, maar ook de degradatiestrijd zou wel eens heel interessant kunnen gaan worden. En dat lijkt dit jaar ook niet anders te gaan zijn. Elke versterking kan dan van groot belang zijn, zoveel is duidelijk.

De wintermercato begint in ons land pas op 6 januari, maar de geruchten doen nu al volop de ronde. Deze week was er opmerkelijk nieuws vanuit Zweden te melden. Vier geïnteresseerden Zo zouden maar liefst vier clubs uit onze competitie interesse tonen in dezelfde speler. De Zweedse krant Expressen gaf aan dat Frank Junior Adjei in de belangstelling staat van heel wat staartteams uit de Belgische competitie. Beerschot, OH Leuven, KV Kortrijk en Charleroi zouden er alle vier de de 20-jarige speler willen inlijven. Alle vier die teams zullen de komende tien speeldagen alles op alles zetten om de top-12 te halen en de playdowns (en zeker degradatie) te vermijden. Echte krijger Junior Adjei is een 20-jarige Ghanees die momenteel uitkomt voor Värnamo in Zweden. Transfermarkt schat zijn waarde op 600.000 euro. Hij heeft nog een contract tot juni 2026. De polyvalente speler kwam al op verschillende plaatsen in actie en was ook al goed voor vier assists. We staken ons licht op in Zweden en daar werd ons bevestigd dat een speler van zijn kaliber een belangrijk figuur kan zijn in een eventuele degradatiestrijd. De aanvallend ingestelde speler is namelijk een echte krijger die voor elke bal gaat, zo klinkt het.