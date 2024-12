🎥 Barry Copa kan emoties niet inhouden tijdens interview: "Het voelde als een verlies, een enorme teleurstelling"

Barry Boubacar Copa blikte in een interview met DAZN terug op een van de meest teleurgestelde moment van zijn carrière. De Ivoriaan herinnerde zich de teleurstelling van 2009, toen hij tweede eindigde in de verkiezing voor de Ebbenhouten Schoen.

Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de beste Afrikaanse speler in de Belgische competitie. Copa was er toen van overtuigd dat hij de trofee had verdiend. “Ik wilde geschiedenis schrijven als doelman."

"Boussoufa heeft de trofee misschien wel verdiend, maar ik had mijn zoon beloofd dat ik zou winnen, en ik kwam met lege handen thuis. Dat was een grote teleurstelling."

De teleurstelling over het missen van de Ebbenhouten Schoen was groot, maar een week later werd hij wel uitgeroepen tot Doelman van het Jaar in België. “Ik was blij en trots. Het was geweldig om mijn zoon op het podium te zien. Ik voelde me als een kampioen”, herinnert Copa zich.

Het moment was bijzonder voor hem, omdat hij de trofee aan zijn zoon mocht overhandigen. "Het voelde alsof ik de fakkel doorgaf, zodat hij later misschien een kampioen zou kunnen worden."

Er was echter ook een grappige wending. "Mijn zoon heeft de trofee stukgemaakt", lachte Copa. "Maar het blijft een moment dat ik nooit zal vergeten."