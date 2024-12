Analist waarschuwt staff van Club Brugge: "Dringend overleg nodig"

Club Brugge deed een goede zaak op de slotspeeldag van 2024. Door de zege tegen Westerlo en het gelijkspel van Genk nadert blauwzwart tot op een punt van de leidersplaats.

In de top vier van de Jupiler Pro League deed Club Brugge deze speeldag de beste zaak. KRC Genk en Royal Antwerp FC speelden gelijk, Anderlecht verloor tegen Dender.

Toch was het bij blauwzwart met de hakken over de sloot, vechten tot het einde, tegen Westerlo. “Eigenlijk was het voor Westerlo - dat goed speelde - spijtig dat het zonder punten achterbleef”, zegt Wim De Coninck bij Sporza.

“Je hebt het gevoel dat het tijd is voor mentale rust. De focus leek wat minder door de opeenstapeling van alle wedstrijden. Je voelt dat er bij blauwzwart rust en heropbouw nodig is. Want januari wordt een pittige maand voor Club Brugge met toppers én Champions League.”

Club Brugge wil zich bij de laatste 24 van de Champions League scharen. Daarvoor moet het nog eens diep gaan tegen Juventus en Man City. Maar ook in de eigen competitie mag het niet fout lopen.

Twee weken winterstop zullen niet voor de nodige rust zorgen. “Coaches willen dan steevast wat fysieke impulsen geven. Het zorgt voor een dubbel gevoel. Langs de ene kant wil je rust geven, langs de andere kant wil je de groep klaarstomen voor de laatste rechte lijn richting play-offs.”

Het wordt dan ook opletten geblazen in het Jan Breydelstadion. “Zeker als je in rekening brengt hoeveel geblesseerde spelers er al zijn, wordt overleg binnen de staff de komende weken erg belangrijk.”