Fin de carrière op komst? Patrick Goots spreekt klare taal over Zinho Vanheusden

Zinho Vanheusden heeft al heel wat pech gekend. Hij had dit seizoen een grote meerwaarde moeten zijn voor KV Mechelen.

Blessures blijven Zinho Vanheusden maar achtervolgen. Zijn veelbelovende profcarrière werd al meer dan eens maandenlang geteisterd door heel veel pech en lichamelijk leed.

Ook bij KV Mechelen ontsnapte onze landgenoot niet aan de nodige miserie. Patrick Goots heeft alvast één grote wens voor Vanheusden én KV Mechelen.

“Hopelijk wordt 2025 voor Vanheusden het jaar waarin hij zijn carrière éíndelijk kan voortzetten”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen. Het is de voorbije jaren echt veel geweest, misschien wel te veel.

“De seizoenen waarin hij weinig tot niet speelt, mogen niet blijven duren. Dan zal op een gegeven moment het profvoetbal voorbij zijn, vrees ik.”

Maar daar mogen en willen we nog niet van uitgaan. “Laten we van dat scenario niet uitgaan en hopen dat hij nog kan doen waarvoor hij is binnengehaald, namelijk de Mechelse defensie leiden.”