Real Madrid wil geldbuidel nog eens opendoen voor sensationele transfer en ziet in Nederlander de nieuwe defensieve leider

Volgens het Spaanse medium Relevo staat Micky van de Ven, in de belangstelling van Real Madrid. De Spaanse grootmacht zoekt actief naar een nieuwe centrale verdediger om de defensie te versterken.

Real Madrid kampt al sinds het begin van het seizoen met defensieve problemen. De langdurige blessures van Éder Militão en David Alaba hebben coach Carlo Ancelotti gedwongen om te experimenteren met spelers als Tchouameni.

Micky van de Ven is een van de revelaties in de Premier League. Bij Tottenham Hotspur heeft hij zich in korte tijd opgewerkt tot een onmisbare schakel in de defensie.

Hoewel Van de Ven een ideale kandidaat lijkt, vormt zijn prijs een mogelijke hindernis. Tottenham Hotspur staat erom bekend hoge transferprijzen te eisen voor hun spelers, en de waarde van Van de Ven is de afgelopen maanden flink gestegen. Real Madrid heeft eerder aangegeven geen ‘transfergekte’ te willen doen.

Naast Van de Ven heeft Real Madrid ook andere namen op het lijstje staan, zoals Castello Lukeba en Josko Gvardiol. Toch lijken deze spelers financieel nog uitdagender te zijn. Van de Ven wordt gezien als een haalbaarder alternatief, mits Tottenham bereid is om mee te werken.

Voor Micky van de Ven kan een overstap naar Real Madrid een enorme stap vooruit zijn. De komende weken zullen meer duidelijkheid geven of de 23-jarige verdediger de overstap naar Madrid zal wagen.