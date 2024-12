Krijgt Liverpool straks nog een ferme klap te verwerken? Mohamed Salah doet uitspraak die niet veel goeds voorspelt

Mohamed Salah was weer indrukwekkend afgelopen zondag tijdens de ruime overwinning van Liverpool op West Ham. De Egyptenaar is momenteel waarschijnlijk de beste speler van Engeland, maar zal hij bij Liverpool blijven?

Op 32-jarige leeftijd is Mo Salah in de beste vorm van zijn leven: in 18 Premier League-wedstrijden scoorde hij 17 doelpunten en gaf hij 13 assists dit seizoen. De Egyptenaar is vastbesloten om de landstitel te veroveren en misschien zelfs een Ballon d’Or te winnen nu de periode van Messi en Ronaldo is afgelopen.

Maar zal hij na dit seizoen bij Liverpool blijven? Salah heeft nog maar een jaar contract, en de gesprekken over verlenging lijken niet echt te vorderen. Dat heeft de speler zelf onthuld aan Sky Sports na zijn geweldige prestatie tegen West Ham afgelopen zondag (één doelpunt, twee assists).

"Ik wil niets zeggen in de media dat te veel aandacht trekt, maar we zijn momenteel ver van een verlenging", gaf Mohamed Salah toe, waarmee hij duidelijk wel veel aandacht in de media trok. "Er is niet veel veranderd. Ik ben gefocust op het team en hoop de Premier League te winnen."

Salah zoekt geen conflict met Liverpool, maar zijn situatie is natuurlijk problematisch: als er geen verlenging komt, zou hij gratis vertrekken, wat voor een speler van zijn kaliber altijd een klap is.

"Ik probeer gewoon van het spel te genieten. Ik heb altijd honger naar meer en hoop het kampioenschap met Liverpool te winnen. We moeten nederig blijven en blijven werken", besloot de Egyptenaar, wiens situatie nog veel stof zal doen opwaaien in Engeland.